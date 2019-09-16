Автобус с молдавскими номерами попал в ДТП в Румынии (ФОТО)

Автобус с молдавскими номерами попал в ДТП в Румынии (ФОТО)

Автобус с номерами РМ, в котором находились 18 пассажиров, попал в дорожно-транспортное происшествие в румынском округе Нямц. В автобус врезался автомобиль, который выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон.

Водитель автомобиля скончался в больнице, а его пассажир был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Люди, которые находились в автобусе, отделались лёгким испугом, им не понадобилась медицинская помощь, передаёт tv8.md.

По данным властям Румынии, автобус зарегистрирован в Молдове, а водитель проживает в Яссах. Правоохранители выяснили, что он не был в состоянии алкогольного опьянения. Пока неизвестно, находились ли в автобусе граждане Молдовы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md