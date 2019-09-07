Автобус с гражданами РМ попал в аварию в Румынии: водитель уснул за рулём

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Авария с участием автобуса, в котором находились 59 граждан нашей республики, включая двух водителей, произошла вблизи курортного района Эфория Норд в Румынии.

По данным местной прессы, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел с трассы, снёс бордюр и врезался в дерево. На место происшествия прибыл экипаж SMURD и две бригады врачей. Медики оказали первую медицинскую помощь пассажирам. Трое пострадавших, один мужчина и две женщины, были госпитализированы с незначительными травмами. Остальные отделались испугом.

Согласно предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением из-за того, что уснул за рулём. Автобус вёз граждан Молдовы из Кишинёва в Болгарию, передаёт deschide.md.