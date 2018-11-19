Автобус с гражданами Молдовы попал в страшную аварию в Румынии: один человек скончался (ФОТО, ВИДЕО)

Автобус, в котором находились граждане Молдовы перевернулся в Румынии. В результате ДТП один человек скончался. Ещё шестеро госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Согласно полученной информации, автобус ехал из Италии в Кишинёв, пишет unimedia.info. Всего в транспортном средстве, зарегистрированном в Молдове, находилось 14 человек, из которых 11 пассажиров и 3 водителя. По данным полиции округа Вранча, ДТП произошло в районе населённого пункта Мэрэшешть, между Харет и Модрузень.

– Предполагается, что GPS-устройство направило водителей с трассы Е85 на второстепенную дорогу, в сторону Модрузень, а на опасном повороте водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся в кювет, – сообщил глава дорожной полиции Вранча Кэтэлин Стегэреску.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, а также спасатели. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, при которых произошла автокатастрофа.