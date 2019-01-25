Автобус с гражданами Молдовы попал в снежный плен в Одесской области

Автобус с гражданами Молдовы попал в снежный плен в Одесской области

Рейсовый автобус Кишинёв–Киев застрял вчера в снегу в Ананьевском районе Одесской области. В автобусе находились пассажиры из Молдовы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области, на 190 км автодороги «Кропивницкий – Платоново» в Ананьевском районе в 12 часов была оказана помощь по вызволению рейсового автобуса «Кишинев-Киев». Транспортное средство было отбуксировано на проезжую часть автодороги. Никто из пассажиров не пострадал.

Стоит отметить, что в Молдове за последние несколько часов спасатели провели 9 операций по разблокировке автомобилей, которые занесло на дороге. Помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в районах: Флорешты, Штефан-Водэ, Анений Ной, Кагул, Резина, Каушаны, Кантемир и в Гагаузии.

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