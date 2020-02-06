Автобус с 15 пассажирами и ещё 7 автомобилей застряли в снегу в Кагульском районе (ФОТО, ВИДЕО)

Автобус с 15 пассажирами и ещё 7 автомобилей застряли в снегу в Кагульском районе (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром помощь сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям понадобилась в селе Александру Иоан Куза Кагульского района, где были заблокированы около 10 автомобилей.

По данным пресс-службы ведомства, под мостом на трассе L703 «Вулканешты-Етулия» в снегу оказались заблокированными автобус с 15 пассажирами и ещё 7 автомобилей, в которых находились около 13 человек. Спасателям удалось в кратчайшие сроки отбуксировать транспортные средства. В результате инцидента никто не пострадал.

В связи с этим водителей призывают экипировать автомобили к зиме, и обязательно иметь в багажнике лопату, песок и цепи. Кроме этого, у водителей должен быть заряжен телефон, а в чрезвычайных ситуациях следует звонить в Службу 112.

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