Автобус, перевозивший пассажиров из Кишинёва в Румынию, загорелся на дороге (ФОТО, ВИДЕО)

0

Автобус маршрута Кишинёв-Мангалия загорелся, когда вёз пассажиров на море. Инцидент произошёл в ночь на 1 августа. Один из пассажиров рассказал в социальной сети о том, что им пришлось пережить в ту ночь.

По его словам, он и ещё 44 пассажира отправились на море автобусом частной фирмы. Под утро, около 05.00, на 311 км от Констанцы автобус остановился из-за поломки. Транспортное средство пытались отремонтировать в течение 2-х часов, после чего автобус вновь тронулся, однако проехал недолго. Вскоре в салон повалил дым. Напуганные пассажиры быстро покинули автобус, после чего он загорелся, передаёт unimedia.info.

Автор публикации рассказал, что позже нашёлся другой автобус, который отвёз пассажиров на море. По его мнению, частная компания, которой принадлежит загоревшийся автобус, не очень позаботилась о пассажирах.