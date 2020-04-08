Авиарейс Варшава-Кишинев аннулирован. Вместо него утвержден рейс Москва-Кишинев (ВИДЕО)

Авиарейс Варшава-Кишинев аннулирован. Вместо него утвержден рейс Москва-Кишинев (ВИДЕО)

Из-за отсутствия пассажиров на утвержденный ранее властями рейс Варшава-Кишинев Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала его. Об этом объявил Ион Кику. Вместо него будет организован рейс, который доставит наших соотечественников из Москвы. 

Полет состоится на этой неделе, отметил премьер. Также был авторизован рейс Лондон-Кишинев, который был отменен на прошлой неделе. На нем в молдавскую столицу будет доставлен один пассажир.

Таким образом, число утвержденных властями чартерных рейсов не изменилось, но два из них претерпели изменения.

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