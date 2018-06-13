Авиарейс Кишинев – Констанца аннулировали, не успев запустить

Запуск авиарейса между Кишиневом и румынской Констанцей был запланирован на 1 июля 2018 года, однако по неизвестным причинам был аннулирован авиакомпанией TAROM.

Об этом пишет adevarul.ro. Мотивы принятия такого решения, а также дата переноса запуска рейса не сообщаются. Скорее всего, авиасообщение не будет налажено в этом сезоне, а произойдет уже в следующем году, отмечает румынский источник.

Стоит отметить, что рейс планировали запустить только в летний период, а направление Констанца-Кишинев считалось перспективным.