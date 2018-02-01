Авиакомпания «Air Moldova» объявила зимнюю распродажу билетов

Цены стартуют от 49 евро.

Авиакомпания «Air Moldova» предлагает с 1 по 18 февраля приобрести билеты до акционной цене. Предложение действительно для прямых рейсов авиаперевозчика с 5 февраля по 27 октября 2018 года.

Таким образом, минимальная стоимость билета составит 49 евро, а максимальная – 149 евро:

– от 49 евро – Бухарест, Москва;

– от 59 евро – Болонья, Флоренция, Краснодар, Милан, Рим, Венеция, Верона;

– от 69 евро – Афины, Брюссель, Франкфурт, Женева, Стамбул, Париж, Санкт-Петербург, Турин, Вена;

– от 79 евро – Барселона, Ларнака, Лондон, Мадрид;

– от 89 евро – Дублин;

– от 99 евро – Екатеринбург, Лиссабон;

– от 149 евро – Дубай.

Билеты можно приобрести на сайте www.airmoldova.md, в агентствах Air Moldova в Международном кишиневском аэропорту, а также в официальных агентствах страны или за рубежом.

Авиаперевозчик отмечает, что количество билетов ограничено.

Air Moldova осуществляет прямые рейсы в 30 пунктов назначения в Европе и Азии: Афины, Барселона, Болонья, Брюссель, Бухарест, Дубай, Дублин, Флоренция, Франкфурт, Женева, Стамбул, Ларнака, Париж, Рим, Венеция, Верона, Вена, Санкт-Петербург и Турин, а также сезонные рейсы – Анталия, Корфу, Тиват, Закинф и Шарм-эль-Шейх. Авиаперевозчик предлагает два класса обслуживания – Эконом и Бизнес.