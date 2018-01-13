Авиационные власти РМ прокомментировали инцидент с треснувшим лобовым стеклом самолета AirMoldova

По словам специалистов, экипаж действовал профессионально в сложившейся ситуации.

Представители Органа гражданской авиации Молдовы отметили, что авиакомпания AirMoldova немедленно поставила авиационные власти в известность о случившемся инциденте, а спустя 72 часа должна будет представить отчет о результатах расследования, сообщает today.md.

– Экипаж действовал согласно руководству по безопасности полетов и стандартам, в результате чего благополучно приземлил самолет в Международном аэропорту Кишинева. Предполагается, что трещина была вызвана внешним фактором и не поставила под угрозу безопасность пассажиров, которые после посадки вылетели в Верону на борту другого самолета. Представители компании должны как можно скорее представить нам результаты расследования в соответствии с процедурой, после чего мы сможем предоставить более подробную информацию. Данная ситуация не угрожает жизни пассажиров. Подобное случается во всем мире. В последний раз такой случай был зарегистрирован, если мне не изменяет память, около 20 лет назад. Это был самолет модели ТУ, который приземлился в аэропорту Киева, – рассказал замдиректора Органа гражданской авиации Николай Бузу.

Напомним, что вчера тревожные моменты пережили пассажиры рейса Кишинев-Верона, после того, как самолет Airbus A319-112 был вынужден вернуться вскоре после взлета. Судну пришлось вернуться из-за трещины на лобовом стекле самолета.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда самолет AirMoldova сталкивается с техническими проблемами во время полета, взлета или посадки.