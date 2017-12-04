Авиационные власти РМ и авиакомпания Air Moldova прокомментировали инцидент над Италией

По словам руководства авиакомпании, экипаж действовал профессионально.

После того, как Национальное агентство по безопасности полетов Италии квалифицировало произошедший 5 ноября авиаинцидент, как серьезное происшествие, и заявило о начале расследования, Орган гражданской авиации Молдовы выступил с комментариями.

— В случае, если итальянские власти квалифицируют это событие, как серьезное, то они, как государство, на территории которого оно произошло, должны незамедлительно инициировать расследование. О начале его проведения, согласно международным требованиям, Орган гражданской авиации Молдовы должен был быть предупрежден. На данный момент нас никто не оповещал со стороны итальянских авиационных властей о начале соответствующего расследования, — говорится в заявлении ОГАМ.

С объяснениями выступила и авиакомпания Air Moldova, чей самолет и выполнял рейс Кишинев – Рим. В заявлении говорится о том, что воздушное судно имело изначально необходимый запас топлива, а во время взлета из Кишинева и полета погодные условия были благоприятными. Лишь в момент посадки в аэропорту Фьюмичино погода резко изменилась, и пилоты были вынуждены кружить над Римом.

— В таких погодных условиях маневры могут стать чрезвычайно опасными с точки зрения безопасности приземления. Во время попыток приземления часть топлива потреблялась. Когда предельный уровень топлива приблизился к минимальному, пилоты, в соответствии с юридической процедурой, должны были объявить чрезвычайную ситуацию для получения приоритета приземления, что и было сделано. В тот день экипаж отчитался о произошедшем руководству авиакомпании, которая, в свою очередь поставила в известность Орган гражданской авиации Молдовы. Мы считаем, что в таких непредвиденных погодных условиях были предприняты все необходимые действия для обеспечения безопасности экипажа и пассажиров, — считает руководство Air Moldova.

Напомним, что самолет 9U-89, выполнявший рейс Кишинев – Рим 5 ноября, не смог приземлиться в итальянском аэропорту Фьюмичино из-за плохих погодных условий. Тогда экипаж принял решение направить судно в Болонью. Однако из-за низкого уровня топлива воздушное судно было вынуждено все же приземлиться в Фьюмичино.