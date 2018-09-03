Август стал самым востребованным месяцем для заграничного отдыха молдаван

Август стал самым востребованным месяцем для заграничного отдыха молдаван

В последний месяц лета было зарегистрировано наибольшее количество пересечений молдавской границы.  Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции Республики Молдова. 

Как отмечает источник, в августе на КПП РМ было зарегистрировано 2 миллиона 659 тысяч пересечений. Это на 9,8% больше, чем в августе прошлого года.

Самым “жарким” стал день 19 августа. Тогда границу пересекли 102688 человек и 20855 единиц транспорта.

Если говорить о всем лете, то за три месяца самыми востребованными среди граждан оказались КПП на границе с Румынией – ими воспользовались 3 миллиона 5 тысяч человек или на 14,4% больше, чем в прошлом году. КПП на границе с Украиной пересекли 2 миллиона 828 тысяч граждан или на 2,5% больше, чем годом ранее. Услугами Международного аэропорта Кишинева воспользовались 1 миллион 2 тысячи граждан.

 

 

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