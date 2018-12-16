Авария вблизи Бельц: два автомобиля вылетели в кювет и перевернулись (ВИДЕО)

Авария вблизи Бельц: два автомобиля вылетели в кювет и перевернулись (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись, после чего вылетели в кювет и перевернулись. ДТП произошло вчера вблизи города Бельцы. 

Согласно предварительной информации, удар был настолько сильным, что обе машины угодили в кювет на расстоянии в несколько метров друг от друга и перевернулись, пишет protv.md. Полиция Бельц пока не предоставила более подробной информации в связи с произошедшим. Информации о пострадавших также не поступало.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства и устанавливают виновного в ДТП.

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