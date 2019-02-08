Авария в Виннице: сотрудники ГИЧС отправились на Украину за телами погибших

Авария в Виннице: сотрудники ГИЧС отправились на Украину за телами погибших

Стало известно, что микроавтобус с гражданами Молдовы, который попал сегодня утром в страшную аварию в Виннице, направлялся в Россию.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, этим утром офицеры отправились на Украину для того, чтобы провести процедуру репатриации тел погибших в результате ДТП. Кроме этого, спасатели перевезут и пострадавших. На данный момент ГИЧС находится в постоянном контакте с ответственными лицами Клинической больницы №2 в Виннице, куда были госпитализированы пострадавшие граждане Молдовы.

Ранее мы сообщали, что микроавтобус, в котором находилось 12 граждан Молдовы, врезался в стоящую на обочине фуру марки «DAF». По словам пресс-секретаря полиции Винницкой области, 28-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen» не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП. В результате полученных травм на месте скончались трое пассажиров, среди которых 26-летняя женщина и 44-летний мужчина. Личность третьего погибшего пока не установлена. Ещё четырёх пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Остальные пять человек получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации.

В связи с данным инцидентом была создана кризисная ячейка для оказания помощи гражданам Молдовы, пострадавшим в ДТП.  Кроме этого, была открыта горячая линия. Родственники и близкие пострадавших могут звонить по номеру 022 78 -50 -32, чтобы получить какую-либо информацию.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md