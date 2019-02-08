Авария в Виннице: сотрудники ГИЧС отправились на Украину за телами погибших

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Стало известно, что микроавтобус с гражданами Молдовы, который попал сегодня утром в страшную аварию в Виннице, направлялся в Россию.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, этим утром офицеры отправились на Украину для того, чтобы провести процедуру репатриации тел погибших в результате ДТП. Кроме этого, спасатели перевезут и пострадавших. На данный момент ГИЧС находится в постоянном контакте с ответственными лицами Клинической больницы №2 в Виннице, куда были госпитализированы пострадавшие граждане Молдовы.

Ранее мы сообщали, что микроавтобус, в котором находилось 12 граждан Молдовы, врезался в стоящую на обочине фуру марки «DAF». По словам пресс-секретаря полиции Винницкой области, 28-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen» не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП. В результате полученных травм на месте скончались трое пассажиров, среди которых 26-летняя женщина и 44-летний мужчина. Личность третьего погибшего пока не установлена. Ещё четырёх пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Остальные пять человек получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации.

В связи с данным инцидентом была создана кризисная ячейка для оказания помощи гражданам Молдовы, пострадавшим в ДТП. Кроме этого, была открыта горячая линия. Родственники и близкие пострадавших могут звонить по номеру 022 78 -50 -32, чтобы получить какую-либо информацию.