Авария в Твери с участием граждан Молдовы: что известно к этому часу

Министерство иностранных дел Молдовы со ссылкой на посольство Молдовы в Москве сообщает, что 7 молдавских граждан были госпитализированы в результате аварии в Твери. Молдавская дипломатическая миссия находится в постоянном контакте с ответственными структурами в регионе.

Напоминаем, что российский микроавтобус с 12 пассажирами отклонился от маршрута и съехал в кювет. По предварительным данным, авария произошла на 195-м километре дороги М-9 «Балтия» в Зубцовском районе Тверской области, недалеко от деревни Старое. Водитель съехал с маршрута из-за гололедицы.

По информации дорожной полиции РФ, все пассажиры микроавтобуса были рабочими, направлявшимися в сторону латвийской границы. По предварительным данным, они хотели пересечь границу, чтобы оформить необходимые документы и вернуться на работу в Россию.

Как сообщил представитель МИД по региону, водитель микроавтобуса осуществлял незаконную перевозку пассажиров из Москвы.

– По предварительным данным, водитель автомобиля незаконно перевозил пассажиров, имея только права категории «B». В микроавтобусе были дополнительные места, а значит, средство не предназначалось для перевозки 13 пассажиров, – отметил источник.