Авария в Тараклии: виновник покинул место происшествия (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП произошло 30 июля в Тараклии на улице Вокзальной. По рассказам очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ-2109 поворачивал налево и не предоставил право преимущественного проезда встречной Audi.
От удара машину Audi отбросило в кювет, пишет gagauzinfo.md. У ВАЗ-2109 оказался сильно деформированным моторный отсек.
Водитель “девятки” покинул место происшествия до прибытия сотрудников экстренных служб. Водитель второго авто от медицинской помощи отказался.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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