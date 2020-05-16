Авария в Тараклии: мотоциклист влетел в легковой автомобиль (ВИДЕО)

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Серьёзное дорожно-транспортное произошло в Тараклии. Там столкнулись легковой автомобиль Opel и мотоцикл, в результате чего пострадал водитель последнего.

По предварительному заключению полиции, виновником ДТП стал мотоциклист. Он был доставлен в районную больницу с переломом ноги и таза, передаёт gagauzinfo.md со ссылкой на tuk.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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