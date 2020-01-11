Авария в Страшенах в новогоднюю ночь: мать с ребёнком остаются в больнице

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3-летний ребёнок и его мама, которые пострадали в результате аварии в селе Фэгурень Страшенского района, всё ещё находятся в больнице. 37-летняя пострадавшая перенесла вчера вторую операцию.

По словам врачей Института матери и ребёнка, в состоянии пациентки была отмечена положительная динамика. Женщине провели операцию на позвоночнике, пишет tv8.md.

Состояние трёхлетнего малыша также улучшилось. Его перевели из реанимации в отделение ортопедии, где он пробудет под наблюдением врачей ещё несколько дней.

Напомним, что авария произошла 31 декабря. Мать и ребёнок направлялись в Кишинёв. Они находились в машине родственника в качестве пассажиров. Вблизи села Фэгурень Страшенского района автомобиль, в котором они были, протаранил бывший супруг пострадавшей. После ДТП 37-летний мужчина скрылся с места аварии, но полицейским удалось его задержать. Женщина и ребёнок были госпитализированы, а водитель не получил травм.