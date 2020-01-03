Авария в Страшенах: ребёнок идёт на поправку, а его мама остаётся в тяжёлом состоянии

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3-летний ребёнок, который пострадал в результате аварии в селе Фэгурень Страшенского района, перенёс вчера операцию. Сегодня его состояние оценивается как удовлетворительное. А его мама остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации Больницы скорой помощи.

По словам врачей Института матери и ребёнка, 3-летний малыш будет находиться в реанимации ещё неделю. Медики отмечают, что в его состоянии была отмечена положительная динамика, передаёт publika.md.

По данным полиции, бывший супруг пострадавшей, который, согласно предварительным данным, спровоцировал аварию, находится на свободе. Ранее он признался, что перед тем, как сесть за руль автомобиля, употреблял спиртные напитки.

Напомним, что авария произошла 31 декабря. Мать и ребёнок направлялись в Кишинёв. Они находились в машине родственника в качестве пассажиров. Вблизи села Фэгурень Страшенского района автомобиль, в котором они были, протаранил бывший супруг пострадавшей. После ДТП 37-летний мужчина скрылся с места аварии, но полицейским удалось его задержать. Женщина и ребёнок были госпитализированы, а водитель не получил травм.