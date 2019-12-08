Авария в Страшенах: машина превратилась в груду металла

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Страшная авария произошла вчера в Страшенах. Машина превратилась в груду металла после того, как в нее врезались два других авто.

В частности, автомобиль марки Audi, за рулем которого находился 23-летний молодой человек, хотел развернуться на сплошной линии. Сзади в него врезался Nissan, за рулем которого был 32-летний мужчина. В результате удара Audi отбросило на встречную полосу, где в нее ударился Renault с 63-летним водителем.

Пострадавших нет. Все обстоятельства случившегося выясняются, пишет protv.md.