Авария в столице: таксист сбил пешехода, переходившего в неположенном месте

Авария в столице: таксист сбил пешехода, переходившего в неположенном месте

50-летний житель столицы попал в больницу с переломом ноги и травмой головы после того, как его сбил водитель такси. По данным полиции, пешеход переходил улицу в неположенном месте.

Инцидент произошёл этим утром на улице Алеку Руссо в секторе Чеканы, передаёт publika.md. По словам 65-летнего таксиста,  пешеход выбежал неожиданно и угодил прямо под колёса автомобиля.

После удара пострадавший был доставлен в Институт неотложной медицинской помощи с множественными переломами.

Полиция начала расследование по факту ДТП. В случае признания водителя виновным, мужчине грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.

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