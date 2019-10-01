Авария в столице: открыта “горячая линия”

0

В связи с произошедшей накануне на Буюканах аварией в Кишиневе была открыта “горячая линия”, посредством которой граждане могут сообщить или узнать информацию о ДТП.

В частности, для этого будут работать номера (022) 868-113, 868-112. Кроме того, всем пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщает ГИП.

Сегодня в 11.00 в Генеральном инспекторате полиции пройдет пресс-конференция, на которой будут представлены все детали о ДТП. “Аргументы и факты в Молдове” будут следить за развитием событий.