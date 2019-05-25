Авария в столице: автомобиль врезался в припаркованный автобус (ФОТО, ВИДЕО)

Авария в столице: автомобиль врезался в припаркованный автобус (ФОТО, ВИДЕО)

29-летний водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автобус. Инцидент произошёл вчера, 24 мая, на бульваре Штефана чел Маре в центре столицы.

Согласно полученной информации, в момент ДТП в автобусе никого не было. Водитель автомобиля получил несерьёзные ранения, ему на месте была оказана медицинская помощь, передаёт publika.md.

По словам молодого человека, он хотел совершить обгон и перестроился на первую полосу, а когда увидел стоящий впереди автобус, было уже слишком поздно и столкновения не удалось избежать. По словам свидетелей ДТП, водитель ехал на высокой скорости. Алкотестер показал, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства аварии. Если водителя автомобиля признают виновным, то ему грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных баллов.

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