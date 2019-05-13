Авария в Шолданештах: мотоциклист-лихач оказался в коме (ВИДЕО)

Авария в Шолданештах: мотоциклист-лихач оказался в коме (ВИДЕО)

Мотоциклист в состоянии комы был госпитализирован в районную больницу Шолданешт. Пострадавший превысил скорость, слетел с дороги и оказался в кювете.

Авария произошла минувшим утром. По предварительной информации, 36-летний житель Шолданешт попал в больницу с множественными травмами, передаёт canal3.md.

В другом ДТП в Бельцах пострадал 17-летний подросток, который управлял мопедом в состоянии опьянения. Юноша не справился с управлением и врезался в машину в такси. Молодого водителя и его 17-летнюю пассажирку доставили в больницу с множественными травмами.

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