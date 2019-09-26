Авария в Рыбнице: пешеход, переходивший не по правилам, оказался в больнице

Авария в Рыбнице: пешеход, переходивший не по правилам, оказался в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Рыбнице у местного рынка. Управляя автомобилем Volkswagen, 26-летний житель села Плоть совершил наезд на пешехода.

По словам водителя, женщина перебегала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар пришёлся на левую сторону автомобиля, пишет mvdpmr.org.

С места ДТП пострадавшую 59-летнюю рыбничанку в бессознательном состоянии доставили в реанимационное отделение больницы. По факту случившегося проводится разбирательство.

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