Авария в Новых Аненах: легковушка не разминулась с грузовиком

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Инцидент произошёл этим утром на въезде в село Троица Ноуэ Новоаненского района. На дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По словам пресс-секретаря ИП Новых Анен, автомобилем Volkswagen управляла 33-летняя женщина. За рулём грузовика DAF находился 34-летний мужчина, пишет realitatea.md.

В легковом авто было три несовершеннолетних пассажира. В результате ДТП женщине-водителю была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.