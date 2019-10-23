Авария в Криулянах: мотоциклист оказался в больнице

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Серьёзная авария произошла 22 октября в Магдачештах, в Криулянском районе. 21-летний мотоциклист попал в больницу со сломанной ногой после столкновения с автомобилем.

Пресс-секретарь ИП Криулян Ирина Бурдужан рассказала, что 46-летний водитель автомобиля Nissan двигался по второстепенной дороге. Пытаясь повернуть, он столкнулся с 21-летним водителем мотоцикла модели Viper, который выполнял такой же же манёвр.

После столкновения водитель мотоцикла был доставлен в районную больницу Криулян, пишет echipa.md. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Напомним, что этим утром ещё одна авария произошла в Магдачештах. В результате столкновения с грузовиком 37-летний водитель микроавтобуса попал в больницу.