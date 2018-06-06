Авария в Каушанах: молодого водителя пришлось вытаскивать из груды металла

Авария в Каушанах: молодого водителя пришлось вытаскивать из груды металла

ДТП случилось вчера вечером в селе Первомайск Каушанского района.

Согласно данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, 27-летний водитель, управлявший автомобилем марки Nissan Premiera, не справился с управлением, вылетел из проезжей части и врезался в электрический столб. В результате столкновения водитель автомобиля получил многочисленные травмы и оказался заблокированным в покорёженном автомобиле. На место происшествия прибыли спасатели, которые вызволили потерпевшего из груды металла. Впоследствии водитель иномарки был госпитализирован.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 25 ситуациях риска.

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