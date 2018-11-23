Авария в Кантемире: 4-месячный ребёнок в тяжёлом состоянии в больнице

Авария в Кантемире: 4-месячный ребёнок в тяжёлом состоянии в больнице

В ДТП, произошедшем прошлой ночью в селе Цыганка в районе Кантемир, также пострадал четырёхмесячный ребёнок. Он получил серьёзные травмы и был доставлен вместе с матерью в Центр матери и ребенка (ЦМиР) в Кишинёве.

По словам замдиректора Кантемирской районной больницы Марианы Рэчилэ, у ребёнка травма головы и перелом ключицы, сообщает tv8.md.

Напоминаем, что, в общей сложности, четыре пациента были госпитализированы в больницу в результате ДТП в Кантемире. Один из участников аварии погиб, трое находятся в больнице в стабильном состоянии.

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