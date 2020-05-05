Авария в Кагуле: водитель вылетел на встречку и протаранил столб (ВИДЕО)

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Серьёзное ДТП произошло накануне в селе Колибаш Кагульского района.

Как сообщила пресс-секретарь ИП Кагула Кристина Чобану, поздним вечером на трассе Кагул-Джурджулешты 20-летний водитель за рулём автомобиля BMW в момент опасного обгона угодил колесом в дорожную яму. В результате автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался, пишет echipa.md, в электрический столб на обочине дороги.

21-летний пассажир BMW отделался лёгкими травмами. Ему была оказана медицинская помощь на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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