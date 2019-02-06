Авария в Яловенах: машина — в кювете, хозяин — в баре (ФОТО)

0

Сотрудники патрульной службы обнаружили сегодня утром на обочине автомобиль Ford Mondeo. Рядом с местом, где произошла авария, никого не было. Владелец машины был вскоре найден в расположенном неподалёку баре.

По данным полиции, инцидент произошёл недалеко от села Хорэшть Яловенского района. В результате ДТП никто не пострадал.

Пока не установлено, кто находился за рулём Ford. Владелец иномарки, найденный в соседнем баре, был доставлен в Инспекторат полиции Яловен, передаёт deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.