Авария в Яловенах: машина — в кювете, хозяин — в баре (ФОТО)

Авария в Яловенах: машина — в кювете, хозяин — в баре (ФОТО)

Сотрудники патрульной службы обнаружили сегодня утром на обочине автомобиль Ford Mondeo. Рядом с местом, где произошла авария, никого не было. Владелец машины был вскоре найден в расположенном неподалёку баре.

По данным полиции, инцидент произошёл недалеко от села Хорэшть Яловенского района. В результате ДТП никто не пострадал.

Пока не установлено, кто находился за рулём Ford. Владелец иномарки, найденный в соседнем баре, был доставлен в Инспекторат полиции Яловен, передаёт deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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