Авария в Хынчештах: в ГИЧС сообщили о 15 пострадавших

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Сотрудникам Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям пришлось участвовать в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, произошедшего недалеко от населённого пункта Фундул-Галбеней Хынчештского района.

По данным ГИЧС, на дороге столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter, курсирующий по маршруту “Кишинёв-Басарабяска”, и автомобиль Volkswagen Golf. В результате один человек оказался заблокированным в легковом авто, и его пришлось эвакуировать спасателям. Мужчину госпитализировали для оказания дальнейшей медицинской помощи.

По предварительным данным, 14 пассажиров микроавтобуса получили различные травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.