Авария в Хынчештах: в ГИЧС сообщили о 15 пострадавших

Авария в Хынчештах: в ГИЧС сообщили о 15 пострадавших

Сотрудникам Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям пришлось участвовать в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, произошедшего недалеко от населённого пункта Фундул-Галбеней Хынчештского района.

По данным ГИЧС, на дороге столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter, курсирующий по маршруту “Кишинёв-Басарабяска”, и автомобиль Volkswagen Golf. В результате один человек оказался заблокированным в легковом авто, и его пришлось эвакуировать спасателям. Мужчину госпитализировали для оказания дальнейшей медицинской помощи.

По предварительным данным, 14 пассажиров микроавтобуса получили различные травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md