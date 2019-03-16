Авария в Глодянах: переходившего дорогу мужчину сбил автомобиль

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48-летний мужчина скончался после того, как его сбила машина во время перехода улицы. Трагедия произошла накануне вечером около села Дану Глодянского района.

По данным полиции, пострадавшего сбил автомобиль Dacia Logan. За рулём находился 33-летний водитель, пишет deschide.md.

Удар был довольно сильным, что в результате полученных травм пострадавший скончался на месте до прибытия машины скорой помощи.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства, при которых произошла трагедия. На имя водителя было возбуждено уголовное дело.