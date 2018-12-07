Авария в Глодянах: один человек погиб, двоим потребовалась помощь спасателей

Этой ночью спасатели провели работы по ликвидации последствий серьёзного ДТП, произошедшего вблизи села Каменка Глодянского района. Вызов в службу экстренной помощи поступил в 03:04.

По данным ГИЧС, автомобиль Honda Accord съехал с дороги и врезался в дерево. Прибывшие на место ДТП спасатели установили, что 20-летний пассажир погиб на месте, а 20-летний водитель и второй пассажир в возрасте 51 года оказались заблокированными в машине.

В результате спасатели и сотрудники пожарной охраны в кратчайшие сроки выполнили работы по извлечению пострадавших из транспортного средства. В результате столкновения двое выживших получили различные травмы и были доставлены в районную больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.