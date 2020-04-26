Авария в Дубоссарах: пьяный водитель врезался в дерево

Авария в Дубоссарах: пьяный водитель врезался в дерево

Поздней ночью в Дубоссарах экипаж ГАИ патрулировал город. В поле зрения попал автомобиль Audi. Заметив правоохранителей, водитель попытался скрыться, но не справился с управлением и влетел в дерево.

В машине оказались двое молодых людей. От водителя исходил запах спиртного. Медэкспертиза показала состояние алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадал пассажир Audi. Его доставили в больницу. Машина получила технические повреждения, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту случившегося ведётся разбирательство.

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