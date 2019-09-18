Авария в Цынцэренах: водитель не смог самостоятельно выбраться из машины

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Этим утром сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций пришли на помощь пострадавшему в ДТП, которое произошло в селе Цынцэрень Новоаненского района. Автомобиль марки Ford Galaxy съехал с трассы во время движения и врезался в дерево.

23-летний водитель не смог самостоятельно выбраться из машины. Спасатели вызволили его. В результате происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в районную больницу Новых Анен.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. Всего за последние сутки сотрудники ГИЧС пришли на помощь в 26 рисковых ситуациях.