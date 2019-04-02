Авария в Чадыр-Лунге: сбивший женщину водитель скрылся с места ДТП

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Легковой автомобиль Chrysler 300 у пешеходного перехода в Чадыр-Лунге сбил пожилую женщину, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл вечером 25 марта.

По словам офицера пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежаны Тукан, в зоне пешеходного перехода возле здания примэрии Чадыр-Лунги автомобиль совершил наезд на 65-летнюю жительницу города. Пострадавшая была доставлена в районную больницу. Врачи констатировали у женщины перелом правой голени, пишет gagauzinfo.md.

Водитель покинул место происшествия. Полиции предстоит выяснить личность нарушителя. Виновному грозит штраф в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.