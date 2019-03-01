Авария в центре столицы: таксист протаранил столб (ФОТО)

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Два автомобиля были повреждены в результате ДТП, произошедшего накануне на пересечении улиц Букурешть и Влайку Пыркэлаб. Участниками аварии стали Renault и машина такси Dacia.

Автомобиль Renault въехал сбоку в автомобиль Dacia. В результате водитель такси врезался в придорожный столб, а виновник ДТП застрял посреди дороги, пишет deschide.md.

На место прибыли полицейские и 2 эвакуатора. От медицинской помощи водители отказались.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, предварительно виновником аварии является водитель Renault, который не пропустил такси. Ему грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.