Авария в центре столицы: нетрезвая автоледи протаранила легковушку (ФОТО)

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Женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения врезалась в другой автомобиль. Инцидент произошёл этим днём на улице М. Еминеску.

Согласно сообщениям, опубликованным очевидцами в соцсетях, в самом центре столицы женщина вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль, который передвигался по правилам. Стоит напомнить, что на улице М. Еминеску движение является односторонним.

Обе машины были серьёзно повреждены, передаёт publika.md. Информации о потерпевших не поступало.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.