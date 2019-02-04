Авария в центре столицы: нетрезвая автоледи протаранила легковушку (ФОТО)

Женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения врезалась в другой автомобиль. Инцидент произошёл этим днём на улице М. Еминеску.
Согласно сообщениям, опубликованным очевидцами в соцсетях, в самом центре столицы женщина вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль, который передвигался по правилам. Стоит напомнить, что на улице М. Еминеску движение является односторонним.
Обе машины были серьёзно повреждены, передаёт publika.md. Информации о потерпевших не поступало.
“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.
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