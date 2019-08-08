Авария в центре Комрата: автомобиль сбил пешехода (ФОТО, ВИДЕО)

Авария в центре Комрата: автомобиль сбил пешехода (ФОТО, ВИДЕО)

Этим утром в центре Комрата легковой автомобиль сбил пешехода. Автомобиль марки Dacia вблизи пешеходного перехода сбил перебегавшую через дорогу девушку.

На место ДТП оперативно выехали экипажи полиции и “скорая”, передаёт gagauzinfo.md. Обстоятельства инцидента выясняются.

Примерно в это же время в соседнем квартале произошла еще одна авария. Там столкнулись Opel Vectra и Toyota. Автомобили получили незначительные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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