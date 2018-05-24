Авария “со вкусом пива” в Комрате: сотни бутылок были разбросаны вдоль трассы (ФОТО, ВИДЕО)

Более 900 бутылок с пивом объёмом 2,5 литров, которые перевозил грузовик, оказались на дороге в результате ДТП.

Весьма комичное, но затратное происшествие произошло недалеко от села Кирсово Комратского района, передаёт unimedia.info.

По словам правоохранительных органов, инцидент произошёл из-за дефекта прицепа грузового автомобиля. Основное количество бутылок со спиртным напитком не получили никаких повреждений и вскоре будут доставлены на прилавки магазинов.

Органы правопорядка расследуют это дело.