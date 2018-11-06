Авария с участием телеги и легковушки в Рышканах: двое пострадавших находятся при смерти (ФОТО)

Два человека были госпитализированы в тяжёлом состоянии после того, как легковушка врезалась в телегу, в которой они находились.

ДТП произошло вчера, приблизительно в 19.30, вблизи села Реча Рышканского района, пишет protv.md. Согласно полученным данным, автомобиль марки Volkswagen, за рулём которого находился 38-летний водитель, врезался сзади в телегу.

В результате столкновения двое мужчин в возрасте 27 и 60 лет, которые находились в телеге, получили травмы и были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Водитель автомобиля не пострадал.

По словам сотрудников полиции, автомобилист не был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Органам правопорядка предстоит выяснить, была ли телега оснащена светоотражателями.

Все обстоятельства происшествия выясняются.