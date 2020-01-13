Авария на въезде в столицу: в кювете оказались два авто (ФОТО)

Авария на въезде в столицу: в кювете оказались два авто (ФОТО)

Два автомобиля соскользнули с дороги и оказались в кювете. Одна из машин перевернулась.

Инцидент произошёл этим утром на въезде в Кишинёв, на Балканском шоссе, пишет telegraph.md. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

По словам пресс-секретаря столичного инспектората полиции Натальи Стати, в результате аварии 34-летняя женщина была госпитализирована. Она находилась за рулём автомобиля Nissan, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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