Авария на трассе “Кишинёв-Оргеев”: водитель госпитализирован (ФОТО)

Авария на трассе “Кишинёв-Оргеев”: водитель госпитализирован (ФОТО)

Серьёзное ДТП произошло на участке трассы “Кишинёв-Оргеев” вчера днём. На дороге столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Daewoo Matiz.

По данным полиции, 52-летний водитель микроавтобуса, уроженец Бельц, двигался с превышением скорости. На повороте он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Daewoo, за рулём которого находился 57-летний житель Оргеевского района.

После удара водитель легкового авто с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, пишет unimedia.info. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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