Авария на трассе Кишинев-Хынчешть: грузовик столкнулся с легковушкой

Авария на трассе Кишинев-Хынчешть: грузовик столкнулся с легковушкой

ДТП произошло на участке трассы Кишинев-Хынчешть, недалеко от села Фундул Галбеней. Столкнулись грузовик и легковая машина. К счастью, никто не пострадал.

По словам пресс-офицера Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, дорожный инцидент произошёл около 10:05.

– 45-летний житель Криулень, находившийся за рулём грузовика Scania, не вписался в опасный поворот и врезался в автомобиль VW Caddy, за рулём которого находился 24-летний водитель из Леова, – рассказала о подробностях Викол.

Ни одному из водителей медицинская помощь не понадобилась, сообщает unimedia.info. Полиция расследует причины ДТП.

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