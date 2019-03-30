Авария на трассе Кишинев-Бельцы: госпитализирована женщина (ФОТО)

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51-летняя женщина была доставлена в больницу после того, как в машину, в которой она находилась, врезалось другое авто. Инцидент произошёл сегодня утром возле села Горное Страшенского района.

Автомобиль с пострадавшей остановился, чтобы пропустить пешехода. Водитель, ехавший сзади, не учёл безопасное расстояние. В результате удара женщина получила травму головы, пишет tv8.md.

Оба водителя в возрасте 31 года и 54 лет прошли тестирование на алкоголь. Было установлено, что ни один из них не был пьян.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.