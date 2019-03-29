Авария на трассе Бельцы-Кишинёв: грузовик на скорости слетел в кювет (ФОТО)

Авария на трассе Бельцы-Кишинёв: грузовик на скорости слетел в кювет (ФОТО)

Инцидент произошёл вчера утром в Каларашском районе. 30-летний водитель грузовика Mercedes потерял контроль над управлением во время спуска со склона на высокой скорости.

Водитель направлялся из Кишинёва в Бельцы. В результате ДТП грузовик вылетел в кювет, пишет realitatea.md. Прицеп авто, а также два дорожных знака и пять указателей были повреждены.

Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал, что мужчина был трезв. К счастью, медицинская помощь ему не понадобилась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md