Авария на Измайловском мосту: столкнулись две легковушки

Авария на Измайловском мосту: столкнулись две легковушки

Сегодня непогода стала причиной уже десятков аварий. Ещё два водителя не справились с управлением из-за скользкой дороги и столкнулись в центре столицы.

ДТП произошло сегодня утром, 25 января, на Измайловском мосту, передаёт publika.md. К счастью, в результате аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал. Транспортные средства получили технические повреждения. Причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия.

Напомним, что сегодня в течение всего дня будут идти осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах образовался гололёд.

 

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