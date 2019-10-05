Авария на Хынчештской трассе: четырёхмесячный малыш скончался в больнице

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Один из трёх детей, которые попали в больницу в тяжёлом состоянии после того, как на трассе автомобиль Volkswagen врезался в микроавтобус, скончался. Речь идёт о четырёхмесячном малыше, находившемся в легковом авто вместе с родителями.

Несмотря на все усилия врачей ребёнок умер, так как поступил в крайне тяжёлом состоянии. Его родители, которые находились в автомобиле Volkswagen, всё ещё в больнице, – рассказала deschide.md пресс-секретарь минздрава Вероника Истрати.

Напомним, что накануне из-за неблагоприятных погодных условий водитель автомобиля Volkswagen Golf, который двигался в направлении Кишинёва, не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. После удара микроавтобус перевернулся и вылетел на обочину дороги. В результате 21 человек были доставлены в тяжёлом состоянии в Хынчештскую районную больницу.