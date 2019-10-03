Авария на Буюканах: момент страшного столкновения попал на видео (18+)

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В соцсетях впервые опубликовали момент страшного столкновения автомобиля Porsche с троллейбусом на Буюканах.

Напомним, авария, в результате которой 28 человек получили травмы, а находившийся в машине пассажир погиб, произошла 30 сентября на пересечении бульвара Алба-Юлия с улицей Онисифора Гибу в секторе Буюканы Кишинева. Автомобиль “Porsche Cayenne”, которым управляла 33-летняя женщина, врезался в троллейбус №21, вытолкнув его на тротуар. Уже известно, что водительница была пьяна: уровень алкоголя в выдыхаемом ею воздухе составил 2,15 мг/л.

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